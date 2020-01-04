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SP İzmit’ten CHP İzmit’e ziyaret

SP İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy ve yönetimi, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Saadet Partisi (SP) İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy ve ilçe başkan yardımcıları, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Kongresi’nde ilçe başkanı olarak seçilen Hakan Çakar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. CHP İzmit ilçe binasında gerçekleştirilen ziyarette Samet Gürsoy,“Gerçekleştirilen kongrenin ardından başkanlığa seçilmenizi tebrik ediyor, sizin nezdinde tüm yöneticilere de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerinde bulundu.

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ise “Nazik ziyaretlerinden ötürü Samet Gürsoy ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.Samimi bir havada gerçekleştirilen ziyarette yerel gündeme dair konular hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Bugün 13:47 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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