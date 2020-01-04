Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:25 TSİ- Gündem G: Bugün 14:27 TSİ

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı

Bekçilik mülakat sonuçları Polis Akademisi tarafından yapılan duyuru ile resmen açıklandı.
mask

Bekçilik sonuçları www.pa.edu.tr internet sitesinden şuan sorgulanabiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından yedek adaylar için süreç nasıl işleyecek sorusu da merak edilen konular arasında. İşte Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama sayfası ve detaylar

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre;

Bekçilik mülakat sonuçlarına heyecanlı bekleyiş son buldu. Bekçilik sınav sonuçları az önce Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi olan PA'dan duyuruldu. 2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Bekçilik mülakat sınav sonuçları 1. ve 2. dönem sonuçları Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden açıklandı

2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.

YEDEK ADAYLAR SÜRECİ NASIL OLACAK? 

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

Bugün 14:25 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - MÜLAKATLAR AYRIMCILIK İÇİN KULLANILMAMALIDIR KUL HAKKI YENMEMELİDİR . BU GÜNÜN YARINI DA VAR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 15:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Tarhan’dan Büyükakın’a sert eleştiriler mask
Tarhan’dan Büyükakın’a sert eleştiriler
Çorba çeşmelerinde dağıtımı artık personel yapacak mask
Çorba çeşmelerinde dağıtımı artık personel yapacak
Topkapı Sarayı'nın halısı Kocaeli'de dokunacak mask
Topkapı Sarayı'nın halısı Kocaeli'de dokunacak
Kocaeli'de ekmeğe yüzde 20 zam talebi mask
Kocaeli'de ekmeğe yüzde 20 zam talebi
Yılbaşında markete leblebi piyangosu! mask
Yılbaşında markete leblebi piyangosu!
İlginç el aletlerini toplayan iş insanı, fabrikaya müze kurdu mask
İlginç el aletlerini toplayan iş insanı, fabrikaya müze kurdu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O mahallede yılların çilesi son buldu... mask
O mahallede yılların çilesi son buldu...
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler! mask
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını

GALERİ

Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL