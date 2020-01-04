Son ankette Erdoğan'a AKP ve MHP seçmeninden şok!

Metropoll Araştırma Şirketi’nin yaptığı 'Türkiye’nin Nabzı Aralık 2019' anketine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı son bir ayda yüzde 48,4'ten yüzde 43,7’ye düştü. Cumhurbaşkanı'na görev onayı vermeyenlerin oranı ise yüzde 41,7'den yüzde 42,2'ye yükseldi. Ankette, Erdoğan'a "görev onayı" verenlerin oranında AKP ve MHP seçmeninden gelen destek azalırken, HDP'ye oy verenlerin son bir ayda yüzde 2,5 seviyesinde cumhurbaşkanına olan desteklerini arttırması dikkat çekti. Erdoğan’a görev onayında en düşük destek ise yüzde 1,3 ile İYİ Parti ve yüzde 6,6 ile CHP seçmeninden geldi.

LİBYA TEZKERESİNE DESTEK YOK

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 325 oyla kabul edildi. Tezkereye 184 ret oyu verildi. Türkiye kamuoyunun konuya bakışını inceleyen Metopoll, vatandaşlara, "Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini onaylıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Onaylarım diyenlerin oranı yüzde 37,7, onaylamam diyenlerin oranı ise yüzde 49,7 oldu.