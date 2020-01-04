İzmit Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Bulvarı Fuat Sokak No. 4 adresinde ikamet eden Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi sekreteri, 2 çocuk babası Fırat Tayırlar (55) kanserden vefat etti. Merhumun cenazesi, Yavuz Sultan Selim Camii'nden alınarak Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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İki çocuk babası kansere yenildi
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi sekreteri, 2 çocuk babası Fırat Tayırlar (55) vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz