Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:51 TSİ- Gündem G: Bugün 14:54 TSİ

İki çocuk babası kansere yenildi

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi sekreteri, 2 çocuk babası Fırat Tayırlar (55) vefat etti
mask

İzmit Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Bulvarı Fuat Sokak No. 4 adresinde ikamet eden Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi sekreteri, 2 çocuk babası Fırat Tayırlar (55) kanserden vefat etti. Merhumun cenazesi, Yavuz Sultan Selim Camii'nden alınarak Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bugün 14:51 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Topkapı Sarayı'nın halısı Kocaeli'de dokunacak mask
Topkapı Sarayı'nın halısı Kocaeli'de dokunacak
Çorba çeşmelerinde dağıtımı artık personel yapacak mask
Çorba çeşmelerinde dağıtımı artık personel yapacak
Poşet satışının geliri dudak uçuklattı! mask
Poşet satışının geliri dudak uçuklattı!
Tarhan’dan Büyükakın’a sert eleştiriler mask
Tarhan’dan Büyükakın’a sert eleştiriler
Kocaeli'de ekmeğe yüzde 20 zam talebi mask
Kocaeli'de ekmeğe yüzde 20 zam talebi
Yılbaşında markete leblebi piyangosu! mask
Yılbaşında markete leblebi piyangosu!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O mahallede yılların çilesi son buldu... mask
O mahallede yılların çilesi son buldu...
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler! mask
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını

GALERİ

Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL