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Gebze'ye yüzmeden tam not!

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapıldı. Organizasyon tam not aldı
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Gaziantep temsilcisi Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularının şampiyonluklarının damga vurduğu şampiyonada, ilimiz sporcuları derece yapamadı. Yeşil-Siyahlı paletler, organizasyon süresi boyunca yarışları 4 kez birincilikle tamamladı. Gebze’de GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası, heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Şampiyonada, 29 spor kulübünden 139’u kız, 141’i erkek toplam 280 sporcu yarıştı. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, 23 sporcu ve 2 antrenör ile Gaziantep’i temsil etti. Organizasyonda kulvarlar, heyecan dolu yarışlara sahne oldu. Organizatörlerimiz ise tam not aldı. Suüstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştirilen yarışlarda Şehitkamilli altın paletler 4 kez birinci, 8 kez ikinci ve 4 kez üçüncü olarak başarıya daha imza attı.

ÖDÜLLERİ FEDERASYON BAŞKANI ÖZEN VERDİ

Yarışlarda dereceye giren sporcular, ödüllerini; TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, TSSF Başkan Yardımcısı Atilla Aras ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın elinden aldı. Şampiyonada Gaziantep’i temsil eden kafileyi tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şampiyonaya emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi ağırladılar. Tüm sporcularımızı kutluyor, sezonun kalan tüm yarışlarında başarılar diliyorum” dedi.

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