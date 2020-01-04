Efeler, St. Joseph’i ağırlıyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde ilimizi temsil eden ve her geçen hafta Efeler Ligi’ne biraz daha yaklaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ülkemizin en önemli kulüplerinden biri olan İstanbul temsilcisi Saint Joseph’i konuk ediyor. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak maçın başlama saati 14.00 olarak belirlendi.