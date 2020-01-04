Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde ilimizi temsil eden ve her geçen hafta Efeler Ligi’ne biraz daha yaklaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ülkemizin en önemli kulüplerinden biri olan İstanbul temsilcisi Saint Joseph’i konuk ediyor. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak maçın başlama saati 14.00 olarak belirlendi.
Bugün 15:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:15 TSİ
Efeler, St. Joseph’i ağırlıyor
Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde ilimizi temsil eden ve her geçen hafta Efeler Ligi’ne biraz daha yaklaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ülkemizin en önemli kulüplerinden biri olan İstanbul temsilcisi Saint Joseph’i konuk ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz