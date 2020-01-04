Gözler yarı finalde

13 Aralık’ta başlayan ve toplam 74 takımın katılımıyla düzenlenen ligde, İzmit Merkez Grubu’nda toplam 5 grup üzerinden düzenlenen maçlar, İzmit Hasan Gemici ve Muammer Dereli Spor Salonu’nda oynandı. Eleme usulüne göre düzenlenen maçlarda, 16 takım içerisinde çeyrek finale çıkan 8 takım belli oldu

2-0’LIK TARİFEYİ UYGULADILAR

İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda günün ilk maçında, Derince Necip Fazıl Lisesi, Şehit İlhan Küçük Solak AL’ni 2-0 yendi. İkinci maçta Evrensel Matematik Köyü Anadolu Lisesi, Karamürsel AL’ni 2-0’lık skorla geçti. Üçüncü karşılaşmada ise Kocaeli Fen Lisesi, Anibal Anadolu Lisesi’ni 2-0 yenmeyi başardı. Günün son maçında da güçlü kadrosu ile 24 Kasım AL, Özel Seymen Lisesi’ni aynı skorla 2-0 skorla yenip, turu geçti.

MUAMMER DERELİDE DE HEYECAN VARDI

İzmit Grubu’nun ikinci merkezi ise Muammer Dereli’de kuruldu. Buradan da 4 takım çeyrek finale yükseldi. Yenikent AL, Başiskele Uğur AL, Fatih MTAL ve Gebze Yücel Boru Lisesi rakiplerini yenerek, tur atlayan takımlar oldu. Yarın Hasan Gemici’de 8 takım yarı finale çıkmak için ter dökecek. Rakiplerini yenen takımlar yarı finale çıkacak. Salı günü oynanacak yarı final maçlarının hemen ardından finale çıkacak takımlar belli olacak. Çarşamba günü final ve dördüncülük maçı oynadıktan sonra, şampiyon belli olacak. Aynı gün ödül töreniyle kupa ve madalyalar verilecek.

DERİNCE NECİP FAZIL AL: 2

ŞEHİT İLHAN KÜÇÜK SOLAK AL: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Hamza Altınok ***, Furkan Çetinkaya ***

DERİNCE NECİP FAZIL AL: Yaren Göl ***, Yaren Saroğlu ***, Mervenur ***, Azra ***, Süeda ***, Ceren ***, Bera **, Damla **, Ceren ***, Zeynep **, Çiğdem ***, K.Zeynep **

ŞEHİT İLHAN KÜÇÜK SOLAK AL: Reyhan **, Neşe **, Melisa **, Çisil ***, Ahsen ***, Damla **, Esma **, Şevval **, İlayda **, Melek ***, Tuba **, Elif **

SETLER: 25-4, 25-13

KARAMÜRSEL AL: 0

EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ AL:2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Serap Kuka ***, Seda Nur Aşıklı ***

KARAMÜRSEL AL: Tauna **, Dilara ***, Nisa **, Pelin ***, Hansa ***, Sıla **, Sude **, Elif **, Sima **

EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ AL: Melisa ***, Nilsu ***, Göksu ***, Ayça Özyılmaz ***, Ayça Cevher ***, Ayça Kandemir ***, Yağmur ***, Betül **, Ece ***, Ceren **, Minel **

SETLER: 19-25, 11-25

ANİBAL AL: 0

KOCAELİ FEN LİSESİ: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ayla İğdeli ***, Seda Girgin ***

ANİBAL AL: Ceren **, Azra ***, Ayşe **, Şevval **, Sude ***, Melek **, Gizem **, Derya **, Melca **

KOCAELİ FEN LİSESİ: Elif Gülce Lüleci ***, Elif Ezgi Karagöz ***, Ceren ***, Begüm ***, Nadide ***, Begüm Kavak ***, Aslı **, Şevval **, Sena **, Ezgi **, Merve **, Helinsu Alur ***

SETLER: 20-25, 23-25

ÖZEL SEYMEN LİSESİ: 0

24 KASIM AL: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Hamza Altınok ***, Furkan Çetinkaya ***

ÖZEL SEYMEN LİSESİ: Nil Dila **, Fatma **, Begüm ***, Melisa ***, Melek **, Ece Nur **, Irmak **, Ece **

24 KASIM AL: Erva ***, Ece ***, Cansu ***, Berna ***, Sıla ***, Ceren ***, Nur Ekin **, Helin **, Fatma **, Fatmanur ***, Şebnem **, Ceren **

SETLER: 19-25, 20-25