14 Yaş ve Altı Orianteering Kocaeli İl Birinciliği, Gölcük İpekyolu Mahallesi Parkuru’nda yapılacak. Haziran ayında Dünya Şampiyonası ev sahipliği yapacak ve Dünyanın gözünün üzerine çevrileceği kentimiz, bu küçük ama sürekli organizasyonlarla da prova yapmış oluyor. Yarış saat 11.00’de başlayacak. Personel, hakemler, antrenörler, sporcular, yaz aylarındaki şampiyona öncesinde deneyim kazanacak.
Bugün 15:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:18 TSİ
Orianteering heyecanı bugün İpekyolu’nda!..
14 Yaş ve Altı Orianteering Kocaeli İl Birinciliği, Gölcük İpekyolu Mahallesi Parkuru’nda yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz