Orianteering heyecanı bugün İpekyolu’nda!..

14 Yaş ve Altı Orianteering Kocaeli İl Birinciliği, Gölcük İpekyolu Mahallesi Parkuru’nda yapılacak. Haziran ayında Dünya Şampiyonası ev sahipliği yapacak ve Dünyanın gözünün üzerine çevrileceği kentimiz, bu küçük ama sürekli organizasyonlarla da prova yapmış oluyor. Yarış saat 11.00’de başlayacak. Personel, hakemler, antrenörler, sporcular, yaz aylarındaki şampiyona öncesinde deneyim kazanacak.