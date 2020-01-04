Burak Süleyman: Bıraktığımız yerden devam

12 Ocak’ta iç sahada Payas maçıyla başlayacak ikinci yarıya hazır olduklarının altını çizen Kaptan Süleyman “Kampta çok iyi çalıştık, etkili antrenmanlar yaptık. Hocamızın kimi arkadaşlarımıza ödülü oldu ve bu arkadaşlarımız kampı 2 gün erken tamamladı. Her anlamda kamp verimli geçti. Samsun ve Bandırma maçlarında da görüldü ki takım ikinci yarıya hazır. İnşallah ikinci yarıda da ilk yarıda bıraktığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

SOL KENARDA DAHA RAHATIM

Burak Süleyman sözlerini şöyle sürdürdü: Bandırma maçında 10 numara pozisyonunda oynadım. Açıkçası sol kenarda kendimi daha rahat hissediyorum. Kenarda oynarken rakip sağ bekle sağ kenarla mücadele ediyorsunuz. Forvet arkası oynadığınız zaman kalabalık oluyor, çok çabuk olmak ve topu ayağınızdan hemen çıkarmak gerekiyor. Ben de topla oynamayı seven birisiyim.

HER GÖREVE HAZIRIM

Topla buluşma anlamında hoşuma giden bölge 10 numara pozisyonu. Çevremden ve futbol bilgisine inandığım ağabeylerimden sürekli aldığım öğütler de, 10 numara pozisyonunda daha verimli olacağım yönündeydi. Hocam Bandırma maçında böyle bir tercih yaptı. Lig içinde ne olur bilemem ama, hocamızın verdiği her bölgede göreve hazırım.

BİZE GÜÇ KATACAKLAR

Aramıza katılan arkadaşlarımız gücümüze güç katacak. Mehmet Avcı ve Doğan’ı tanıyoruz zaten. Klişe olsun diye söylemiyorum. Gerçekten içimize katılmaları 1 gün bile sürmedi. Takımımızda yabancılık olayı çekilmiyor zaten. İnşallah yeni arkadaşlarımız da şampiyonlukta pay sahibi olurlar. N Erdem ÖVÜÇ