Arkadaşlık ortamı mükemmel!

Kocaelispor’da Antalya kampında dikkatlerden kaçmayan konulardan birisi de arkadaşlık ortamı. Gerek futbolcuların futbolcularla, gerekse de futbolcuların teknik ekiple olan samimiyeti öne çıkıyor. Son derece karakterli ve efendi futbolcuların bir arada olduğu takımda, birlikteliği sağlamlaştıran unsurların başında ise teknik ekibin tüm futbolcularla kurduğu samimi iletişim geliyor. Bu sinerji de doğal olarak saha içine yansıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz