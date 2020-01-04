Arkadaşlık ortamı mükemmel!

Kocaelispor’da Antalya kampında dikkatlerden kaçmayan konulardan birisi de arkadaşlık ortamı. Gerek futbolcuların futbolcularla, gerekse de futbolcuların teknik ekiple olan samimiyeti öne çıkıyor. Son derece karakterli ve efendi futbolcuların bir arada olduğu takımda, birlikteliği sağlamlaştıran unsurların başında ise teknik ekibin tüm futbolcularla kurduğu samimi iletişim geliyor. Bu sinerji de doğal olarak saha içine yansıyor.