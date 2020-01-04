Kamp bitiyor!..

Devre arası kampını Antalya’da Lara’da tamamlayacak olan Kocaelispor, son hazırlık maçını bugün 1922 Konya ile oynayacak. Saat 10.30’da başlayacak olan maçın ardından 2 haftalık yorucu kamp resmen sona erecek. Teknik adam Selahaddin Dinçel takıma 1 gün izin verecek ve 22 Ocak’taki Payas maçının hazırlıklarına Salı gününden itibaren yeniden Brunga Tesisleri’nde devam edecek.