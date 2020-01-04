Kamp bitiyor!..

Devre arası kampını Antalya’da Lara’da tamamlayacak olan Kocaelispor, son hazırlık maçını bugün 1922 Konya ile oynayacak. Saat 10.30’da başlayacak olan maçın ardından 2 haftalık yorucu kamp resmen sona erecek. Teknik adam Selahaddin Dinçel takıma 1 gün izin verecek ve 22 Ocak’taki Payas maçının hazırlıklarına Salı gününden itibaren yeniden Brunga Tesisleri’nde devam edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz