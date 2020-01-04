Gençler için de çok iyi oldu

Kocaelispor’un 2003 doğumlu yetenekleri stoper Haşim Arda, sağ kanat oyuncusu Yiğit Canguru ve merkez orta saha oyuncusu Doğan Gürbüz, kendileri açısından çok değerli bir kampı geride bıraktı. 3. Lig’in üzerindeki bir takımla, Kocaelispor forması altında yapılan kampta gençlerin azmi ve isteği teknik ekibi de tatmin etti. 3 futbolcu da hazırlık maçlarında süre buldu ve aldıkları şansı en iyi şekilde değerlendirdi. Özellikle Yiğit’in Eyüp karşısında çizgi üzerinden çıkardığı iki top dikkatlerden kaçmadı. Kocaelispor’un makine düzeni ile işleyen U-17 takımında oynayan gençler de Kocaeli’ye zımba gibi döndü.