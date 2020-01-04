Samet Gündüz Hereke’de !..

İlimizin başarılı ve deneyimli kalecilerinden Samet Gündüz, Hereke Yıldızspor ile anlaştı. Kocaelispor’da da uzun yıllar mücadele eden Samet Körfezspor, Gölcük, Küçükköy, Altınova, Armutlu, Düzce, Gebze, Kartepe Belediye, Çubuklu Bala, Yuvacık ve son olarak da Başiskele Damlar takımlarının kalesini kordu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz