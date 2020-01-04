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Selahaddin Dinçel: Seri sürecek

3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’un Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, Antalya kampını değerlendirdi. Kente lige hazır bir şekilde döneceklerini belirten Dinçel, serinin devam edeceğine inandığını ifade etti
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Dinçel, Payas maçı ile birlikte çıkışın devam edeceğini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Kamp çok yoğun bir çalışma temposu ile geçti. Kampın ilk yarısında tempolu antrenmanlar, ikinci yarısında da maçlar yaptık. Samsun ve Bandırma maçlarındaki takımın görüntüsü bizi sevindirdi. Çocukların inanılmaz özverili çalışmaları, bunu hazırlık maçlarına yansıtmalarını gördük. İlk yarıdaki seviyenin de üzerine çıktılar.

MUTLAKA KATKILARI OLACAKTIR

Maç yükünü çeken kimi arkadaşlarımıza erken izin verdik. Devre arasında aramıza arkadaşlarımız katıldı. Var olan takımımıza katkı sağlaması için çalışacağız. Transferlerimizi ekonomik ve kontenjan olan-olmayan olarak da düşündük. Bu arkadaşlarımızın sezonun ikinci yarısında takımımıza mutlaka katkısı olacaktır.

PAYAS İYİ BİR TAKIM

Haftaya Payasspor ile oynayacağız. Payas takımı devre arasında ciddi anlamda katkı yaptı. İşimizi sağlama almaya ve ciddi yapmaya çalışıyoruz. Payas’ın kamp dönemindeki hazırlık maçlarını yakından takip ettik. İlk yarıyı istedikleri yerde bitiremediler ama 3. Lig’in iyi takımları arasında yer alıyor. İkinci yarının ilk maçı ile birlikte inşallah kazanma serimiz devam edecek 12. adamımızın da desteği ile 8’de 8 yapacağız.

Erdem ÖVÜÇ – Antalya

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