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Lütfen sakin!..

Amatör liglerde normal sezonlar haftaya sona erecek. Dün ve bugün 1.Küme normal sezonu bitiriyor, süper Amatör ise bir hafta sonra veda edecek. Herkesin sakin olması en büyük dileğimiz
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Dün Süper Amatör ve 1.Küme Futbol liglerinde adeta kıyamet koptu. Bugün de yüksek dozajlı maçlar devam ediyor. 1.Küme bugün sona eriyor, Süper Amatör ise haftaya normal sezona nokta koyuyor. Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda son iki haftaya girilirken, iki şampiyon adayı Arslanbey GB ile takipçisi Diliskelesispor’un müthiş kapışması, kimin şampiyon olacağını belirleyecek. Önümüzdeki hafta oynanacak son maçların ardından, normal sezonu kupayla kapatacak isim netleşecek. Sonra da Play-Off mücadelesi başlayacak.

ARSLANBEY HEYECANLA BEKLİYOR…

Lider Arslanbey GB, Hidropaks Gebze Tayfun’u konuk edecek. Karşılaşma Arslanbey Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. Diğer şampiyon adayı Diliskelesispor ise deplasmanda Kartepe Suadiyespor’a konuk olacak. Bu maç da Sinan Sipahi Stadı’da oynanacak ve 15.00’te başlayacak. Üçüncü sırada Play-Off için umutlarını sürdüren Çınarlıspor ise Cephanelik’te Bağdatspor’a konuk olacak. Bu maç da saat 15.00’te başlayacak. Diğer maçta İhsaniyespor, Kartepe Köseköy Ateşspor’u ağırlayacak. Bu maç da İhsaniye Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.

Bugün 15:23 TSİ - Spor

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