Şampiyon kim olacak?

Kocaeli 1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde iki grup daha bugün normal sezona veda ediyor. İki grupta sekiz ayrı statta, toplam 8 maç oynanacak. B Grubu’nda şampiyonluk maçı Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Mertspor ile Tavşancılspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmada lider Tavşancılspor, ikinci sırada aynı puandaki takipçisini devirerek, direkt lige yükselmeye çabalayacak. Mertspor yükselemezse, Play-Off’tan yükselme hakkı saklı kalacak. Arslanbey’de oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Derbent stadında ise 1.Küme’ye veda edecek takım belirlenecek. Derince Birlikspor, müthiş çıkışla umudunu artıran Kocaeli Nusretiyespor arasında oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. İzmit Gültepespor Play Off’u garantileyen takım olurken, Sultan Orhanspor deplasmanına gidecek. Karşılaşma Metin Oktay’da oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak. Gölcük Kavaklı’da ise formalite maçında Kavaklıspor ile Yazlıkspor karşılaşacak. Bu maç 15.00’te başlayacak. Körfez Esenspor Gebze Denizliköyüspor maçı ise, Esenspor dilekçeyle ligden çekildiğini açıklandığı için hükmen sonuçlandı.