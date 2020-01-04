İzzet Erdem için karar Pazartesi açıklanacak

Geçtiğimiz ay Kocaeli gündemine gelen uzun süre konuşulan Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) ile ilgili rüşvet iddialarına ilişkin peş peşe açıklamalar gerçekleştirilmiş, Genel Merkez tarafından görevlendirilen yöneticilerin MHP il binasında yaptığı istişarelerinin ardından durumu genel merkeze sunmuştu. Rapor Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye iletilirken, Bahçeli ise hem İl Başkanı Aydın Ünlü hem de yönetimi hakkında ‘Yola devam etsinler’ ifadelerinde bulunmuştu.
DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI
Süreçte MHP İl Sekreteri İzzet Erdem ile Bahar Bostancı birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunurken, İl Sekreteri İzzet Erdem ile ilgili disiplin sürecinin başladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre MHP İl yönetimi Pazartesi günü akşamı toplanıp İzzet Erdem ile ilgili kararını verecek. Kararın ardından kamuoyuna duyurusu yapılacak.
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Yorumlar
(4 )
İzmi̇tli̇ - MHP GENEL MERKEZİ HİÇ Mİ YEREL BASINI TAKİP ETMEZ.SUÇSUZ BİR İNSANIN BAŞINA MI KALACAK YANİ.BEN OLSAM PARTİ MARTİ DEMEM OLAN BİTENİ AÇIKLARIM.
ilginç adam - körler sağırlar birbirini ağırlar akla beni aklayayım seni ayıptır utanın bu kentte mhp gibi bir partiyi ne hale düşürdünüz hırsız herifler
Erol Demirbek - NE DEMİŞLER ; YAPAN KURTULUR, SÖYLEYEN KURTULMAZMIŞ.
B - Ben hiçbir partiden değilim. İzzet Erdem i çok uzun yıllardır tanırım. Düzgün birisi. Kendisini severim. Bazen kurumlar ve partiler gücü yedtiklerine kurban ararlar. İnşallah hakkında doğru karar verirler....
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