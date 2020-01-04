İzzet Erdem için karar Pazartesi açıklanacak

Geçtiğimiz ay Kocaeli gündemine gelen uzun süre konuşulan Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) ile ilgili rüşvet iddialarına ilişkin peş peşe açıklamalar gerçekleştirilmiş, Genel Merkez tarafından görevlendirilen yöneticilerin MHP il binasında yaptığı istişarelerinin ardından durumu genel merkeze sunmuştu. Rapor Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye iletilirken, Bahçeli ise hem İl Başkanı Aydın Ünlü hem de yönetimi hakkında ‘Yola devam etsinler’ ifadelerinde bulunmuştu.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Süreçte MHP İl Sekreteri İzzet Erdem ile Bahar Bostancı birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunurken, İl Sekreteri İzzet Erdem ile ilgili disiplin sürecinin başladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre MHP İl yönetimi Pazartesi günü akşamı toplanıp İzzet Erdem ile ilgili kararını verecek. Kararın ardından kamuoyuna duyurusu yapılacak.