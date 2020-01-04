‘Düşün’ün miniklerinden, kostümlü yılbaşı partisi

Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda, 2-6 yaş grubu öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen “Yeni Yıl Kostüm Partisi’nde” tüm çocuklar doyasıya eğlendiler. Birbirinden farklı kostümleriyle dikkat çeken çocuklar öğretmenleri ile birlikte dans edip, düzenlenen yarışmalara katıldılar.

KOSTÜMLÜ EĞLENCE

Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu Okul Müdürü Melek Karagöz Kuru, geceye eşlik ederken, “Yeni yılın sağlık, mutluluk, barış dolu çocukların mutlu olduğu ve bol eğitimli bir yıl olmasını diliyorum” ifadeleriyle, herkesin yeni yılını kutladı. Çeşitli kostümlerle geceye katılan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.