‘Düşün’ün miniklerinden, kostümlü yılbaşı partisi

Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda, 2-6 yaş grubu öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen “Yeni Yıl Kostüm Partisi’nde” tüm çocuklar doyasıya eğlendiler. Birbirinden farklı kostümleriyle dikkat çeken çocuklar öğretmenleri ile birlikte dans edip, düzenlenen yarışmalara katıldılar.
KOSTÜMLÜ EĞLENCE
Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu Okul Müdürü Melek Karagöz Kuru, geceye eşlik ederken, “Yeni yılın sağlık, mutluluk, barış dolu çocukların mutlu olduğu ve bol eğitimli bir yıl olmasını diliyorum” ifadeleriyle, herkesin yeni yılını kutladı. Çeşitli kostümlerle geceye katılan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz