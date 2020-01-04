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‘Düşün’ün miniklerinden, kostümlü yılbaşı partisi

Semra Tercan ve Cengiz Tercan’ın kurucuları olduğu Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu, 2-6 yaş grubu öğrencilerin katılımıyla 2020’ye kostümlü yılbaşı eğlencesiyle girdi
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Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda, 2-6 yaş grubu öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen “Yeni Yıl Kostüm Partisi’nde” tüm çocuklar doyasıya eğlendiler. Birbirinden farklı kostümleriyle dikkat çeken çocuklar öğretmenleri ile birlikte dans edip, düzenlenen yarışmalara katıldılar.

KOSTÜMLÜ EĞLENCE

Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu Okul Müdürü  Melek Karagöz Kuru, geceye eşlik ederken, “Yeni yılın sağlık, mutluluk, barış dolu çocukların mutlu olduğu  ve bol eğitimli bir yıl olmasını diliyorum” ifadeleriyle, herkesin yeni yılını kutladı. Çeşitli kostümlerle geceye katılan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Bugün 15:30 TSİ - Eğitim

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