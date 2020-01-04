Bin 507 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, 6 bin 266 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.
HAYVAN SEVGİSİ AŞILANDI
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde haftanın beş günü 10.00-12.00 ve 14.30-16.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edildi. Yıl içerisinde 67 okul ve 2 bin 206 öğrencinin ziyarette bulunduğu bakımevlerinde, engelli öğrencilere de hayvan sevgisi aşılanarak eğitimleri açsından olumlu katkı sağlandı. Öte yandan kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 7 bin 290 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken bin 507 sokak hayvanı sahiplendirildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz