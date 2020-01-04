Bin 507 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, 6 bin 266 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.

HAYVAN SEVGİSİ AŞILANDI

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde haftanın beş günü 10.00-12.00 ve 14.30-16.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edildi. Yıl içerisinde 67 okul ve 2 bin 206 öğrencinin ziyarette bulunduğu bakımevlerinde, engelli öğrencilere de hayvan sevgisi aşılanarak eğitimleri açsından olumlu katkı sağlandı. Öte yandan kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 7 bin 290 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken bin 507 sokak hayvanı sahiplendirildi.