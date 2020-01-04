Başiskele Semt Konakları’na 2019’da yoğun ilgi

Dikiş, el nakışı, iğne oyası, mefruşat, takı tasarım, örgü, okuma yazma, Kuran-ı Kerim ve spor kurslarıyla bayanlara; drama ve akıl oyunları gibi kurslarla da çocuklara hizmet veren semt konakları ve sosyal yaşam merkezlerinden 2019 yılında 1205 Başiskeleli faydalandı.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Dikiş nakış, mefruşat, iğne oyası gibi kurslardan mezun olan kursiyerler, eğitim sonunda açtıkları yıl sonu sergileriyle el emeği göz nuru ürünlerini sergileme imkanı buldular. Ayrıca bazı kursiyerler, Başiskele Belediyesi’nin 2019’da hayata geçirdiği Başiskele Kadın El Emeği Pazarı’nda (BAŞKEP) kurslarda yaptığı ürünleri satarak aile bütçelerine de katkıda bulundular.Başiskele’nin eğitim ve kültür alanında daha ileri seviyelere gelmesini hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 2020 yılında eğitim, kültür ve sanat konularında halka daha fazla ve daha kaliteli hizmetler sunarak hemşehrilerinin yaşam kalitelerini arttırmayı amaçladıklarını vurguladı.