Tarhan’dan Büyükakın’a sert eleştiriler

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Hünkar Çayırı tarihi mirasımızdır, buralarda yapılan inşaatlar, bu tarihe zarar veriyor” demesi üzerine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu söylemleri yalanlamıştı. Bunun üzerine Tahsin Tarhan’da bölgeye giderek, inşaat alanlarını fotoğraflandırdı. Hünkar Çayırı tartışmaları için şu açıklamayı yayınladı; “Sayın Büyükakın, bugün Hünkâr Çayırı üzerinden bizi eleştirmiş. “İftira atıyorlar, Hünkâr Çayırı’nda inşaat var diyorlar. Yalanla, gölge düşürmeye çalışıyorlar. Ben olsam sokakta gezemem, halk içine çıkamam. Hünkâr Çayırı’nda öyle bir şey yok” açıklamasında bulunmuş. Büyükakın; çöküşe geçen AKP’de bizim üzerimizden prim yaparak ayakta kalmaya çalışmasın”

“ANLADIĞI DİLDEN KONUŞURUZ”

Tarhan; “Fotoğraflarda, Hünkar Çayırı’nda inşa edilen yapılar ortada. Bizim açıklamamız da ortada. Biz hiçbir belediye ile ilgili bir şey demedik. Hünkar Çayırı tarihi mirasımızdır, orada bu çalışmalar yapıldıktan sonra tarihi alanımız yok olur. Yapılacak inşaat çalışmalarında yüzlerce kamyon ve hafriyat aracı, tarihi alandan geçtikten sonra geriye bir enkaz bırakacak dedik. Bu hepimizin mirası, sahip çıkalım dedik. Olayları çarpıtmasına gerek yok. Anlaşılan Sayın Büyükakın, kinden beslenmeyi, kaba sözler sarf etmeyi seviyor. Ancak bilmelidir ki anladığı dilden konuşmasını da biliriz.

2,5 MİLYONA FOTOKOPİ ÇEKİM İŞİ

Hünkar Çayırı’nda inşa edilen yapılar Tuzla Belediyesi sınırları içerisinde. Ancak biz ona rağmen Tuzla Belediyesi, Gebze Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tek bir şey söylemedik. “Tarihi mirasımıza hep birlikte sahip çıkılması gerekir. Bu konuyu bile çarpıtacak kadar gözleri dönmüş. Sayın Büyükakın’ın halen arabasına yaptırdığı VIP dizaynları, tek teklif ile verdiği ihaleleri açıkladığımız için bize kızıyor olabilir. Ancak kendisinin de doğru işlere imza atması gerekiyor. Teknoloji çağında 2,5 milyon liraya fotokopi çekme ihalesini yine tek teklifle birilerine veriyorsa, biz bunu tabii ki eleştireceğiz. Ayrıca fotokopi çekme işi olmadan nasıl evrak dağılımı yapılır bilmiyorsa biz kendisine yardımcı olmaya da hazırız.

SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Siyaset, vatandaşa yararlı olmak için, sorun çözmek için yapılır. Kent siyasetini husumete çevireceklerse, bilmelidir ki bizim tarafımızdan kendisine beslenen bir kin ve nefret yok. Ayrıca bir şey yapmamıza da gerek yok. Zaten kendi çamurlarında boğulacaklar.