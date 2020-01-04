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Körfez’de denetim komisyonu seçildi

Körfez Belediyesi’nde 2020 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. 14 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda; Denetim Komisyonu Üyeliğine de Ayşe Hacet Aşar, Doğan Orak ve Ender Oğuz seçildi
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Körfez Belediyesi’nde 2020 yılının ilk meclisi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ile başladı. 2019 yılını değerlendiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “2019 yılı bizler için daha çok geçen dönemden kalan işlerin tamamlanması, bir takım eksik asfalt ve yama çalışmalarımızın tamamlanmasıyla geçti. Projelerimize son şeklini verdik, tadilat çalışmalarımızı sürdürdük.

GÜZEL HİZMETLERE İMZA ATACAĞIZ

Sarnıç Han ve Hereke Kalesi’ndeki eksiklilerimizi de tamamladık. Kültür sanat faaliyetlerimiz ile de güzel bir çalışma dönemini geride bıraktık. 2020 yılı ise Stratejik Planımızda da yer aldığı gibi proje hazırlama ve bazı projelerin de başladığı bir yıl olacak. Bunun yanında gerekli kurumlara ve STK’lara desteklerimiz de devam edecek. Ben 2020 yılında hepimiz için bu sağlık, mutluluk diliyorum. Güzel hizmetlere imza atacağımız bir yıl olsun diliyorum” dedi.

DENETİM KOMİSYONU SEÇİLDİ

Daha sonra Denetim Komisyonu Üyeliği için seçimler gerçekleştirildi. Denetim Komisyonu üyeliğine; AK Parti’den Ayşe Hacet Aşar ve Doğan Orak ile İYİ Parti’den Ender Oğuz seçildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler kısmına geçildi. Başkan Şener Söğüt, meclis üyeleri tarafından iletilen sorulara tek tek cevap verdi. Şubat ayı meclisinin 4 Şubat Salı günü saat 15.00’de yapılması kararlaştırıldı.

 

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