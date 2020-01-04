Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odasında yapılan toplantıya, Gebze SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Bölge Sorumlusu Burhan Demirpehlevan, Kocaeli Müşteri Hizmetleri Merkezleri Uzmanı Onur Bayram, Kocaeli Elektrik Teknisyenler Odası Başkanı Mustafa Kocagöz ve oda üyeleri katıldı. SEDAŞ’ın teknolojik yatırımları kapsamında hizmet kalitesinin artırılması için devreye alınan ve internet üzerinden erişim imkanı sağlayan SAP Portal sistemi tanıtılarak; değişen yönetmelik, iş akışları, yapılan uygulamalar ve beklentilerle ilgili oda üyeleri bilgilendirilirken, 2020 yılında verimlilik ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarla ilgili kaydedilecek gelişmeler için fikir alış verişinde bulunuldu.
Bugün 15:40 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:42 TSİ
SEDAŞ, SAP Portal sistemini anlattı
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.); hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti için faaliyet alanındaki paydaşlarından Kocaeli Elektrik Teknisyenler Odası üyeleri ile bir araya geldi. Bu mesleki toplantıda SAP Portal sistemi anlatıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz