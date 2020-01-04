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Anadolu illeri, federasyonu kuruluyor

İlimizde aktif olarak faaliyet gösteren 20 dernek bir araya gelerek Anadolu İl Dernekleri Federasyonu kurma kararı aldı. Federasyonun kurucu başkanlığını ise Kocaeli Anadolu İlleri Derneği Başkanı Necmettin Kaya yapacak
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Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Anadolu il dernekleri, federasyon kurma kararı aldı. Toplantıya 17 dernek temsilcisi katıldı. 3 dernek başkanı ise mazeretlerinden dolayı bu toplantıya katılamadı. 2020 faaliyet programını planlayan dernek yöneticileri, gerekli çalışmaları bitirdikten sonra federasyonu resmen hayata geçirecek. Federasyonun kurucu başkanı olacak olan Necmettin Kaya, “Bu süreç 2-3 ayı bulur. Bu süre sonrasında federasyonumuzu resmen kurmuş olacağız” dedi.

TOPLANTIYA KATILAN DERNEKLER

Necmettin Kaya (Mardinliler Derneği Başkanı )

Mehmet Acar (KAİD BİR-DER)

Tazebey Yaşin (Kurucu)

Nurettin Toprakat (Nevşehir Derneği)

Ekrem Yıldırım (Ahlat Derneği Başkanı)

Cuma Karavar (Kurucu)

Mehmet Aydın Mutlu (Muş Ovası Derneği)

Cumali Bozok (Niğdeliler Derneği)

Turan Şahin (Tokatlılar Derneği)

Metin Anik (Van Çaldıran Derneği)

Nurettin Kaplan (Ağrılılar Derneği)

Güven Perçem (Erzincanlılar Derneği)

Erhan Bilgiç (Kocaeli Öğrenim Derneği)

Av. Halil İbrahim Ayvaz (Kocaeli Öğrenim Derneği)

Sinan Yılmaz (Adıyamanlılar Derneği)

Enis Göçer (Kahraman Maraş Dernek Başkanı)

Örfün Köksal (Kırşehir Öğrenim Derneği)

Bugün 15:41 TSİ - Gündem

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