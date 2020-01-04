Eşinin ölümündeki ihmali yargıya taşıdı

İzmit Karadenizliler Mahallesi Erdoğan Sokak Kar Tanesi Sitesi D Blok adresinde ikamet eden elektrikçi Arda Bozbağ (40), 21 Aralık 2019 Cumartesi günü sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Eşinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınan Bozbağ, kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Arda Bozbağ’ın eşi Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, eşinin ölümünde sağlık ekiplerinin ihmalinin bulunduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı.

"EŞİM BİR ANDA FENALAŞTI"

Yaklaşık 8 senelik evli oldukları eşi Arda Bozbağ’ın öldüğü gün yaşananları anlatan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, eşinin daha önce şeker hastası ve kan trombositlerinde rahatsızlık olduğunu belirterek, “Biz o gün evimizi taşımak için hazırlık yapıyorduk. Sabah uyandığında üzerinde yorgunluk ve halsizlik vardı. Kahvaltı yaptık, sabah 8 gibi köpeği dolaştırmak için dışarı çıktım. 10, 15 dakika sonra eve geldiğimde kızım, babasının çok kötü durumda olduğunu söyledi” dedi.

"ENTÜBE YAPMASINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Eşinin fenalaştığını görünce 112’yi aradığını belirten Bozbağ, “Kızım 6 buçuk yaşında, o bir şey yapamamış. Ben geldiğimde eşim oturur vaziyetteydi. Ağzından su akıyordu ve tuvaletini yapmıştı. Ambulansı karşılamak için yola çıktım. Yaklaşık 10, 15 dakika sonra ambulans geldi. Hatta 2, 3 defa yeniden aradım, nerede kaldınız diye. Ambulans gelene kadar arkadaşları ve komşular geldi. Sonra sağlık ekipleri geldi. Gelen görevli vakanın entübe vakası olduğunu ve kendisinin entübe yapmasını bilmediğini söyleyerek ambulansta doktor olmadığını belirtti” dedi.

"HİÇBİR ŞEY YAPMADILAR"

Bozbağ, “Sağlık personelinin ikinci ambulansın gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine doktorlu ekip istediklerini belirten Bozbağ, “Eşim yatarken yanına bir cihaz getirdiler ama bağlantısını yapmadılar, kalp masajı yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Elektro şok cihazı getirdi ama yapmasını bilmediği söyleyerek çalıştırmadı. Alıp hastaneye de götürtmedi. Kalbi durmuştu, alıp hastaneye götürselerdi, beynine oksijen gitmediği için özürlü olma riski var ama özürlü bile kalsa ben eşime bakardım. Ama o şansımız da kalmadı elimizde” dedi.

"1 SAATE YAKIN GEÇ KALINMIŞ"

Yaşadıklarını anlatmaya devam eden Bozbağ, “İkinci ambulans geldi. Bir ara içeri girdim, kalp masajı yapıyorlardı. Bir süre sonra özel bir hastaneye götürdük. Orada doktorlar çok uğraştı ama maalesef kurtaramadık. Eşimin arkadaşı hastanede doktorla konuşmuş. Eşime müdahalede bulunan doktor kalp tanılarından yaklaşık 1 saate yakın süre geç kalındığını söylemiş. Ölüm tanımı olarak da akut mia kalp enfaktüsü yani kalp krizi tanısı konuldu. Bütün bulgular da gösteriyor ki ilk gelen ekibin yetersizliği nedeniyle eşimi kaybettik” dedi.

"GELEN EKİP CİHAZ KULLANMASINI BİLMİYORDU"

Bozbağ, “112 ekipleri eşyalarını toparlarken sepetin içinden beyaz bir paket buldum kıza verdim. Sen niye bunu bana vermedin. Bunu nerden buldun? diye sordu. Muhtemelen o pakette o cihazın bağlantıları vardı ya da müdahalede kullanılan bir araç gereç de olabilirdi tam olarak bilmiyorum. O parçaları da ikinci gelen ambulanstaki ekipler getirmiş. İlk gelen ekipte cihaz varmış ama bağlantı kabloları yokmuş. Olsa bile gelen ekiptekiler cihazı kullanmasını bilmiyormuş. Bunu söylediklerini ben de komşularım da duyduk” dedi.

"KONUYU YARGIYA TAŞIDIK"

Konuyla ilgili 31 Aralık 2019 günü Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduklarını belirten Bozbağ, “Avukatımız Gülser Özbey Güneş aracılığı ile dilekçe yazarak dava açılması için başvuruda bulunduk. Şuanda bilgileri toparlıyoruz. Komşularımız da yaşadığımız olaya şahittir. Adliyede eğer davadan istediğimiz sonuç çıkmazsa hakkımızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de arayacağız. Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker aradı. Taziye dileklerinde bulundu. Sanırım bu konuyla ilgili sağlık Bakanlığında soruşturma başlatılmış” dedi.

"112 İLE İLGİLİ ÇOK FAZLA ŞİKAYET DUYUYORUM"

Bozbağ, “112 ambulansları ile ilgili son zamanlarda çevremde çok ciddi sorunlar ve şikayetler duyuyorum. Dilekçeyi yazan kişinin damadı da kalp krizi geçirmiş, 112’yi aradıklarında gelen ambulansta biri kadın biri erkek iki kişi olduğu için kaldırıp hastaneye götürememişler. Kendiler de yeterli müdahalede bulunamadığı için damadı yaşamını yitirmiş. Başınıza bir iş geldiğinde 112’yi ararsanız yanınızda mutlaka biri olsun. Hem size yardım eder hem de olaya şahit olurlar” dedi.

"AMACIM BAŞKALARININ CANI YANMASIN"

Eşini kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirten Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, “Kızımın da durumu pekiyi değil, durumunu toparlamaya çalışıyoruz. Psikolojisi bozuldu. Babasını çok severdi. 25 Aralık eşimin doğum günüydü. 30 Aralık da evlilik yıldönümümüzdü. Ben bu davanın peşini asla bırakmayacağım. Bu hesabı ambulanstakiler değil, yetersiz ve bilgisiz insanları oraya göreve alanlar, gönderenler bu hesabı verecekler. Benim yaşam ışığım gitti, inşallah başkalarının da canı yanmasın. Tek amacım budur” şeklinde konuştu.