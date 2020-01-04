Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor

Geçtiğimiz aylarda kısa çalışma ödeneği isteyen Kocaeli’nin önemli otomobil fabrikalarından Hyundai Assan’da üretim duruyor. Kısa çalışma ödeneği kapsamında fabrika çalışanları önümüzdeki aylarda iki etap halinde 15 gün çalışacak, 15 gün çalışmayacak. Çalışanların çalışmadıkları günlerdeki ücretlerin yüzde 80’ini devlet ödeyecek. O günlerde çalışanların sigortasında da kesinti olacak. Hyundai’deki kısa çalışma ödeneği uygulaması, 20 Ocak’ta başlayacak. 20 Ocak-5 Şubat ve 30 Mart-11 Nisan tarihlerinde fabrikada kısa çalışma ödeneği uygulanacak. Öte yandan işçiler işverenin bu başvuruyu gerekçe göstererek bu sene zam da yapmadığını dile getiriyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilmektedir. Bu durum yasada kısa çalışma olarak tanımlanmakta ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), patronun talebini kabul ettiğinde, bu işyerinde çalışan ve koşulları sağlayan işçilere; İŞKUR’ca, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, eksik çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere kısa çalışma ödeneği ödenir. İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması iki koşula bağlanmıştır. Birincisi, çalıştığı patronun kısa çalışma ödeneği başvurusu kabul görmelidir. İkincisi ise işçilerin, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarına sahip olmaları, yani SGK’de son 120 günü kesintisiz olmak kaydı ile son üç yıl içinde 600 prim günleri olmalıdır.