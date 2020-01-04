Vatandaşlar Vali’den iş istedi

Vatandaşların huzurunu, güvenliğini, refah seviyesini, yaşam standartlarını iyileştirilmesini önemsediklerini belirten Vali Aksoy, vatandaş memnuniyeti yaratmak, vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi. Kapısının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirten Vali Aksoy, 30 Ekim 2017 tarihinden bugüne kadar müracaat eden 719 vatandaş ile görüşme sağladı.

ÇOĞUNLUĞU İŞ İSTEDİ

Vali Aksoy ile görüşen 719 vatandaşımızın; 345’ü iş talebinde, 181’i yardım talebinde, 38’i hukuki konularda, 31 vatandaş Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile ilgili konularda, 30’u sağlık konusunda ve 139 vatandaş ise diğer kurum ve kuruluşlarla olan sorun, talep ve isteklerini iletti.