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Vatandaşlar Vali’den iş istedi

Vali Hüseyin Aksoy, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlattığı ve her hafta düzenli olarak    gerçekleştirdiği  Halk Günü’nde, bugüne kadar 719 vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşların yarıya yakını Vali Aksoy’dan iş istedi
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Vatandaşların huzurunu, güvenliğini, refah seviyesini, yaşam standartlarını iyileştirilmesini önemsediklerini belirten Vali Aksoy,  vatandaş memnuniyeti yaratmak, vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için bir araya geldiklerini ifade ederek,  devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi. Kapısının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirten Vali Aksoy, 30 Ekim 2017 tarihinden  bugüne kadar müracaat eden   719 vatandaş ile  görüşme sağladı.

ÇOĞUNLUĞU İŞ İSTEDİ

Vali Aksoy ile görüşen 719   vatandaşımızın;  345’ü iş talebinde, 181’i  yardım talebinde, 38’i hukuki konularda, 31 vatandaş Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile ilgili konularda, 30’u sağlık konusunda ve 139 vatandaş ise  diğer kurum ve kuruluşlarla olan sorun, talep ve isteklerini iletti.

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