Binali Yıldırım Kocaeli’ye geliyor!

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 11 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan üye tanıtım programına herkesi davet etti. Emre Kahraman yaptığı açıklamada partinin önemli isimlerinden Binali Yıldırım'ın da bu programa katılacağını söyledi.