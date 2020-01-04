AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 11 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan üye tanıtım programına herkesi davet etti. Emre Kahraman yaptığı açıklamada partinin önemli isimlerinden Binali Yıldırım'ın da bu programa katılacağını söyledi.
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Binali Yıldırım Kocaeli’ye geliyor!
Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Kocaeli’ye geliyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorumlar
(1 )
Tekin 41 - BIZE NE FAYDA????SIZ CALIN KENDINIZ OYNAYIN.BIR TANA VATANDASLA GORUSECEKMI.DERT DINLEYECEKMI.IZMITTE IKI KEZ VATANDAS YANI YANDAS DINLEDINIZ.NEREDE PARTI BINANIZDA.
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