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Yangında anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

Gölcük'te 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı. 

Demirören Haber Ajansı
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Yangın, Değirmendere Merkez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında Gülşah ve Mutlu Çelebi çiftinin çocuklarıyla birlikte yaşadığı dairede, saat 17.00 sıralarında çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın sırasında evde olan anne Gülşah Çelebi ile çocukları Ela Çelebi (12) ve Ömer Çelebi (7) mahsur kaldı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelerek hemen binanın içine giren itfaiye erleri, yanan dairede mahsur kalan Gülşah Çelebi ile çocuklarını dışarı çıkararak sağlık ekiplerine ulaştırdı. Bir itfaiye erinin binadan çıkardığı Gülşah Çelebi’ye kendi gaz maskesini taktığı görüldü. İtfaiye ekipleri dairedeki yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen anne ve çocukları ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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