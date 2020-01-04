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Marmara'da korkutan deprem!

Saat 20.13'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 10.7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Yalova'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.13'te meydana gelen depremin 10.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

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