Cumhurbaşkanlığı’ndan dolandırıcılığına karşı uyarı!

Açıklamada, İletişim Başkanlığı’nın vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği belirtildi.
İletişim Başkanlığı’nın ‘kamuoyu duyurusu’ şu şekilde:
* Son günlerde İletişim Başkanlığı adı ve Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak sahte bir site aracılığıyla ‘elektrik ve doğal gaz fatura iadesi' adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı gözlenmiştir.
* Söz konusu siteye erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir.
* Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz.
* Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz