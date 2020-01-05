Marmara'dan sonra bir deprem daha! Art arda geliyor...

Marmara'dan sonra gece saatlerinde İzmir'de de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 01.11’de merkez üssü Urla ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 21.31 km olarak açıklandı.