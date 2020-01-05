Sosyal medya hesabı üzerinden bacakları kesilmiş kedi için yardım çağrısında bulunan vatandaşın tweetini paylaşan Haluk Levent, Ahbap Kocaeli Şubesi’ni etiketleyerek olayla ilgilenmelerini rica etti. Klinik desteğine ihtiyacı olan kedi için çağrıda bulunan Levent'in tweetine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yanıt verdi. Büyükakın cevabında “Sokak hayvanları geçici bakım merkezimizde bakım, tedavi ve sahiplendirme süreci için elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Büyükşehir 153 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz!” ifadelerini kullandı.
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Büyükakın, Haluk Levent'in isteğine kayıtsız kalmadı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent’in yardım çağrısına yanıt verdi
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