Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre, İstanbul ve çevre illerde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredeceği Marmara Bölgesi'nde rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de bu akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yarın ise sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

KOCAELİ ANLIK HAVA TAHMİNİ