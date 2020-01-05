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Tarhan piyango çekilişindeki görüntüleri eleştirdi

Kocaeli Milletvekili ve TBMM Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan 2020 yılı Milli Piyango Çekilişinde kameralara yansıyan yetkililerin tavrını eleştirdi.
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Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan Tahsin Tarhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın cevaplaması istemiyle Yazılı Soru Önergesi verdi. Bakanlığa; “1-) 2020 yılbaşı çekilişi sırasında sus işareti yaparak birbirlerini uyaran noterlerin Milli Piyango Genel Müdürlüğünde çalışan akrabası var mıdır? 2-) Bahsi geçen kişilere ya da 2. Dereceye kadar yakınlarına 2020 yılı Milli Piyango biletlerinden ikramiye isabet etmiş midir? İkramiye isabet ettiyse tutarları ne kadardır? 3-) Henüz rakamlar çekilmemişken Büyük ikramiye isabet eden numaraların televizyonda alt yazıyla verilmesinin sebebi nedir? Konu araştırılmış mıdır?” Sorularını yönelten Tahsin Tarhan “Göz göre göre kamu vicdanını yaralıyorlar” dedi.

"BİR UMUT PİYANGO BİLETİ ALIYORSUN ŞAİBE VAR"

Tarhan, “Milyonlarca vatandaşın parası ve umudu üzerinden yapılan çekilişte yetkililerin tavrı, Milli Piyangoya olan güveni bir kez daha sarsmıştır. Defalarca dile getirdik. Meclise Araştırma önergesi verdik. Milli Piyango’da şeffaflığını kaybeden, kamu vicdanını yaralayan işlere imza atılıyor. Gelin, bu duruma dur deyin; vatandaşın vicdanıyla ve umutlarıyla oynamayın dedik. 2020 yılı çekilişinde yine milyonlarca kişinin güvenini sarsan olaylara imza attılar. Bakanlık sorduğumuz sorulara ne cevap verecek merakla bekliyoruz. Herkes bilmelidir ki sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız” dedi.

"ÇALIŞIP ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRİYORSUN KOPYA VAR"

Tarhan, “ AKP iktidarlarının 18 sene sonunda memleketi getirdiği noktada en acı veren olay ise artık kimsenin hiçbir kuruma güveni kalmadı. Milyonlarca gencin hayatını ve geleceğini şekillendirecek sınavlarda kopya çekildiği ortaya çıktı. İşin daha vahimi bizler zamanında bunları dile getirdiğimizde Devletin en yetkili kişileri bu sınavlara kefil olmuş, asla bu tarz konular söz konuSU değildir diye açıklamalar yapmışlardı. Şimdi milyonlarca gencin vebali kimin üzerinde” diye sordu.

"LİYAKAT SAHİBİ OLUYORSUN ATAMADA TORPİL VAR"

Tahsin Tarhan, “2020 yılını ülkedeki en temel duygu olan adalet duygusunu yeniden tesis etmek için kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin ne yazık ki her alanında olumsuz tablolarla karşılaşıyoruz. İşte bahsettiğimiz gibi Vatandaş Milli Piyango alıyor şaibe var. Öğrenci çalışıp sınava giriyor kopya var. Bir şekilde gerekli eğitimi alıp başarı gösterip liyakat sahibi oluyor onda da torpil var. Türkiye’yi akrabaya makam tahsis etme cennetine çevirdiler” dedi.

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