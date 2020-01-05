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Google uyardı, sakın indirmeyin!

Google kendi uygulaması olan ve geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Google Chrome 79 uygulamasının indirilmesi konusunda kullanıcıları uyardı. Yaşanan hata sebebiyle bazı kullanıcıların verileri silindi. Açıklama yapan Google, henüz çözüm konusunda karar vermediğini duyurdu.
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Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Google, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Google Chrome 79 uygulamasındaki hata nedeniyle uygulamanın indirilmemesi gerektiğini açıkladı.

Yaklaşık bir hafta önce piyasaya sürülen Google Chrome 79, özellikleriyle kullanıcıları memnun etmeyi başardı. Yenilikçi yapısı ve getirdiği yeni özelliklerle Android kullanıcılarını sevindiren uygulama yanında birtakım problemleri de getirdi.

Bu problemler nedeniyle, Google; Google Chrome 79’un indirilmemesi gerektiği konusunda kullanıcıları uyardı. Gelişmiş güvenlik önlemleri ile kullanıcıları etkileyen Google Chrome 79, veri ihlali olaylarında kullanıcılarını uyarıyor ve bu sayede çevrim içi gizliliğe odaklanmış bir uygulama olarak biliniyor.

WebView altyapısı ile çalışan Google Chrome 79, bazı kullanıcıların telefonundaki verilerini sildi. Geliştiricilerin yanı sıra kullanıcıları da etkileyen hata, Webview kullanılan uygulamalarda yaşanıyor.

Uygulamaların depolama tarafında devreye giren WebSQL ve localStorage, Google Chrome 79’da devreye girmiyor. Bu nedenle uygulamayı kullanırken, telefondan silinen verilere bir daha ulaşılamıyor.

Uygulamada oluşan hata nedeniyle Google açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda çözüm konusuna henüz karar verilmediği ortaya çıktı.

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