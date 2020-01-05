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Mesajla taciz son buluyor!

Tanıtım, reklam mesajlarından bıkan vatandaşın yarım milyonu aşan şikâyeti üzerine Ticaret Bakanlığı yeni bir sistemi geliştirdi. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden vatandaşa hangi şirketlere onay verdiğini görme, istemediklerinin onayını iptal etme, istediklerini de mesaja açma fırsatı sunacak.
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Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre çocuğu olana olmayana gönderilen özel okul, dil kursu, müzik kursu, Antalya’da 5 yıldızlı otelde tatil sürprizi, devremülk, hediye saat, ‘kredi borcunuzu yapılandıralım’ mesajlarından bıkan vatandaşların sadece resmi şikayetleri yarım milyonu aşarken Ticaret Bakanlığı yeni bir sisteme geçişin ilk adımını attı. Bakanlık, kurduracağı Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden vatandaşa hangi şirketlere onay verdiğini görme, istemediklerinin onayını iptal etme, istediklerini de mesaja açma fırsatı sunacak.

İYS’Yİ TOBB KURACAK

Ticaret Bakanlığı’nın, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği’nde değişiklikleri dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticari elektronik ileti, “Telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronikposta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler” olarak tanımlandı. Ticari elektronik ileti onayı alınmasını, reddetme hakkının kullanılmasını ve şikayet süreçlerinin yönetilmesini düzenleyecek olan İYS, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı’nın gözetiminde kurulacak. Bakanlığın önünde halen istenmeyen iletilerle ilgili 500 bin vatandaş şikayeti bulunurken, bugüne kadar vatandaşı bu tür iletilerle şikayet eden firmalara milyonlarca liralık cezalar kesildi.

İYS’YE KAYIT ZORUNLU

Ticari ileti göndermek isteyen yani telefon yoluyla sesli ya da SMS ile e-posta yoluyla pazarlama yapmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler, İYS sistemine kayıt yaptırmak zorunda olacak. Bu kişi ve firmalar, İYS üzerinde kaydı bulunmayan yani onayı olmayan hiçbir vatandaşa sesli, yazılı elektronik ileti gönderemeyecek. Vatandaş, İYS üzerinden hangi şirketlere kendisine bildirim gönderme izni verdiğini de görebilecek. Böylece pişman olduğu izinlerini de İYS sistemi üzerinden iptal edebilecek. Yani A markasının indirim kampanyalarını, B otelinin muhteşem tatil duyurularını reddetmek de kolaylaşacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK

1-Şirketlerin aldıkları onaylar, 1 Haziran 2020 tarihine kadar İYS’ye yüklenecek.

2-İYS, sistemde onayı bulanan vatandaşa ‘Senin şu firmalarda onayın var’ bilgisini gönderecek.

3- İYS sistemi 1 Eylül 2020 itibariyle hizmete açılacak.

 

3 AYLIK EK SÜRE GELEBİLİR

BAKANLIK yetkilileri, TOBB’un İYS için teknik çalışmalarına başladığını, büyük bir aksilik olmazsa hedeflendiği gibi uygulamanın 1 Eylül’de başlayacağını belirtti. Ancak teknik sorunlar çıkabileceği olasılığına karşı 3 aylık ek süre kullanılabileceğini söyleyen yetkililer, “İYS sistemi, vatandaşın şikâyet ettiği, istenmeyen iletileri tamamen ortadan kaldırmasa da çok önemli bir kısmını sona erdirecek. Vatandaş sisteme kendisi giriş yapıp kontrol edebilecek. Ayrıca bakanlığımıza gelen şikayetler ve bunların denetimi de kolaylaşacak” dedi.

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