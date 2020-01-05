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Anıl Acurman’ın yönetimi belli oldu

CHP Başiskele İlçe Başkanlığı’na aday olan Anıl Acurman’ın yönetimi belli oldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Başiskele İlçe Kongresi bugün 12.00’de Yeniköy Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrece CHP İl Sekreteri Av. Hüseyin Acurman’ın oğlu Av. Anıl Acurman tek aday olarak yarışıyor. Kongrede 15 doğal delege haricinde 119 doğal delegenin oy kullanacağı, başkanla birlikte 15 asil ve yedek yönetimin belirleneceği kongrede 22 il delegesi seçilecek.

İŞTE ACURMAN’IN YÖNETİMİ

Kongrede Anıl Acurman’ın yönetimi de belli oldu. Acurman’ın yönetiminde mevcut İlçe Başkanı Arif Gökyıldız da yer aldı. Yönetimde  AnılAcurman, Hüseyin Bayram, Pınar Çidem, Deniz Demirci, Duygu Ekici, Arif Gökyıldız, Emre İlhan, Sevim İslamoğlu, Samet Karatay, Aysun Kılınç, Ayşe Oker, Fırat Sukuşu, Serhan Şahinbaş, Önder Uzun, Hasan Varol isimleri yer aldı.

Bugün 11:51 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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