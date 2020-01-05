Örengül: Kocaeli’yi heba ettik

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Başiskele İlçe Kongresi bugün 12.00’de Yeniköy Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrece CHP İl Sekreteri Av. Hüseyin Acurman’ın oğlu Av. Anıl Acurman tek aday olarak kongreye girdi. 15 doğal delege haricinde 119 delegenin oy kullanacağı, başkanla birlikte 15 asil ve yedek yönetimin belirleneceği kongrede 22 il delegesi seçilecek.Kongrenin divan başkanlığını Seyfettin Kılıç, divan üyeliklerini ise Emine Özkar ile Zeynep Karayel üstlendi. Seçimin blok listeyle yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

“İTTİFAKTAN VAZGEÇELİM DEMEDİM”

Yerel seçimlerden önce yazdığı yazıyı okuyan Büyükşehir Belediyesi eski Meclis Üyesi Fahri Örengül, “1 sene önce konuşulan ve istatistiklere dökülen bu yapı daha dikkatli incelense, ete kemiğe dönüştürülse belki bugün Kocaeli’de daha farklı sonuçları konuşacaktık. Gölcük kongresinde büyük düşünmek lazım demiştim yanlış anlaşıldı. Kocaeli’de mutlaka CHP’li bir arkadaşımızın aday olması lazım derken ilkeli ittifaktan vazgeçelim diye bir şeyden bahsetmedim. Benim söylediğim şey, iktidarın yolu Başiskele’den geçer. Neden Başiskele bir Değirmendere olmasın. AKP- MHP’nin kalesi olan Değirmendere’yi alabiliyorsak neden Başiskele’yi alamayalım” ifadelerinde bulundu.

“SEÇİM ENDEKSLİ ÇALIŞIYORUZ”

Kocaeli’nin İYİ Parti’ye bırakılması hakkında konuşan Örengül, “Her ilde kazanmak istiyorsunuz, Kocaeli’ye geldiniz. Kocaeli’yi İYİ Parti’ye bıraktınız. Kocaeli’de kazanma şansı var mı? Sıfır. Kocaeli’de HDP’nin oyu yüzde 8 buçuk civarında. Büyükşehir’deki hayır birleşenlerin oyu yüzde 43’se yüzde 8’i düşürürseniz 37’lere gelirsiniz. Başarılı olamazsınız. İttifakı neden bozalım? Mümkünse Kocaeli’de ısrar edelim. Yanlış oldu. Söylemeye çalıştığım şey budur. Ben bunu söylerken kimseyi suçlamıyorum. Konuşalım, tartışalım, eleştiriye açık olalım. Büyük düşünmek derken bunu söylüyorum. Önümüzdeki seçimde CHP, birinci parti olacak bu kentte. Seçim endeksli çalışıyoruz. Başiskele’de 8,7 oy aldık ama referandumun sonuçları çok daha farklı. Acaba nerede hata yaptık. Bunları konuşmamız lazım. Kocaeli’de başarısız olduk. Ben kendim de işin içerisindeyim. Kocaeli’yi heba ettik belki mecbur kaldık İstanbul’u, Ankara’yı, İzmir’i almak için” dedi.

“BAŞARILI OLDUĞUMUZ 3 İLÇE VAR”

Örengül son olarak, “Kocaeli’de başarı olduğumuz 3 ilçe var. Bir tanesi Karamürsel. Referandumun üzerine 3-4 puan arttı. Darıca’da da öyle. Üçüncüsü Kandıra. İzmit’teki başarıyı daha da arttıramadık. Mecliste başarısız olduk. Samimiyetle, iyi niyetle, bir abi kardeş ilişkisi içerisinde oturup sonuçları ortaya koyup teker teker tartışmalıyız. Anıl Acurman’a başarılar diliyorum. Acurman’ın bu saatten sonra benden talepleri emir mahiyetinde olacak” şeklinde konuştu.