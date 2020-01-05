Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:49 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:51 TSİ

AKP Kocaeli Milletvekili Yaman Batman'da partililerle bir araya geldi

AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Batman İl Koordinatörü olarak belirlenen Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, kente gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu.
mask

AKP 7. Olağan Kongre sürecinin başlaması ile Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı yoğun bir çalışma başlattı. Batman İl Koordinatörü Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman ziyareti kapsamında Sason ve Kozluk ilçelerine ziyarette bulundu. AKP Sason ilçe binasında gerçekleştirilen toplantıda Yaman partililerle görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Yaman, halkın hizmetkarı olduklarını belirterek, "Ekonomik olarak Türkiye'yi büyüttük. Bugün savunma sanayisinde Türkiye çok iyi bir durumda. Türkiye Allah'a şükür güçlü bir ülke ama daha çok yapmamız gereken işler var" dedi. AKP Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ise "Durmak yok yola devam. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikametten ayrılmadan, bu yolda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. Milletvekili Yaman, daha sonra AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret ederek 7'nci Olağan Kongre süreci hakkında partililere bilgiler verdi.

Bugün 13:49 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Örengül: Kocaeli’yi heba ettik mask
Örengül: Kocaeli’yi heba ettik
Anıl Acurman’ın yönetimi belli oldu mask
Anıl Acurman’ın yönetimi belli oldu
Sarıbay: İttifak konusunu geçin artık mask
Sarıbay: İttifak konusunu geçin artık
Sarıbay: Bunlar mı mağdur? mask
Sarıbay: Bunlar mı mağdur?
Filiz: "Asıl sorumlu Nevzat Doğan" mask
Filiz: "Asıl sorumlu Nevzat Doğan"
Nazlıgül: Bizimki yerli otomobil değil zenci otomobili olmuş! mask
Nazlıgül: Bizimki yerli otomobil değil zenci otomobili olmuş!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış mask
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
O mahallede yılların çilesi son buldu... mask
O mahallede yılların çilesi son buldu...
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler! mask
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu mask
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu

GALERİ

‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL