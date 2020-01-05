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Kocaeli’den Urfalı çocuklara kırtasiye yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Şanlıurfa’da yaşayan çocuklara istedikleri kırtasiye malzemelerini kendi elleriyle ulaştırdı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, (KO-MEK) anlamlı bir projeye imza attı. Bu defa kilometrelerce uzaktaki Şanlıurfa’dan gelen sese kulak veren KO-MEK, minik kalplere dokundu. Kalemden, silgiye, okuma ve test kitaplarından, defterlere kadar yaklaşık 144 kalemden oluşan kırtasiye malzemesi özel olarak hazırlanarak bizzat KO-MEK yetkilileri tarafından talebin geldiği Ceylanpınar Gellegöç İlkokulu’na götürüldü. Kırtasiye malzemelerini alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a sevgi mesajı gönderdi. Urfalı çocuklar okullarının önüne yaklaşan ve üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amblemi bulunan yardım kamyonunu sevinçle karşıladı. Malzemeler vakit kaybetmeden sınıflara ulaştırılarak çocuklara dağıtıldı. Renkli kalemlerini, defterlerini sevinçle ellerine alan Urfalı minikler, isteklerini kırmayan ve seslerine kulak veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, “Teşekkürler Tahir Amca” sözleriyle mesaj gönderdi.
Öte yandan Urfa Ceylanpınar Gellegöç İlkokulu Müdürü Furkan Özcan da okullarına gelen KO-MEK Vefası için başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere tüm KO-MEK ailesine teşekkür ederek, “Çocuklarımız bugün bu hediyelerle çok mutlu oldu. Bir çocuğun sesini kilometrelerce uzaktan duyan ve ona cevap veren Başkan Doç. Dr. Büyükakın’a ve KO-MEK Ailesine teşekkür ederiz” dedi.

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