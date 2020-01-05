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Uzuntarla Kültür Merkezi’nin dış cephesi renklendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe Uzuntarla’da inşa etmeye başladığı kültür merkezinin ön cephe stabilize dolgusu tamamlanırken, dış cephesi renklendi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Uzuntarla’da inşaatına başladığı kültür merkezi için çalışmalarına devam ediyor. Kültür merkezi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılırken içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek olan kültür merkezinin dış cephesi ve iç kısımlarının çalışmaları hızla tamamlanıyor. Tüm mahallerde elektrik alt yapı kablolama imalatına devam ediliyor. Uzuntarla mevkiinde bin 488,6 metre karelik alana yapılan kültür merkezinin ön cephe tuğla arası derz yapılmasına devam ediliyor. Düğün salonu mahallinde alt taşıyıcı sistem montajına devam edilirken çevre imalatları kapsamında ön cephe stabilize dolgusu tamamlandı. Yapının iç mekan işlerine de başlayan Büyükşehir ekipleri, düğün salonu mahalli ıslak hacimlerinde seramik kaplama imalatı yapımına başladı.
Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis yer alacak. Yapının içerisinde spor salonu ve muhtarlık birimi de olacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.

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