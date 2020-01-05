31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti’yle ittifak yapılmasıyla ilgili CHP Kongrelerinde eleştiriler sürüyor. Bugün Başiskele’de de gündemde olan ittifak eleştirileri hakkında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay açıklamalarda bulundu. Sarıbay yaptığı konuşmada “Benim bütün idealim bütün ilçelerimizde Başiskele gibi, Karamürsel gibi aile ortamının yarıştığı, oluştuğu ilçeler olsun isterim. Seçimde kazanırsınız, kaybedersiniz seçim biter; seçilen kişi hepimizin başkanıdır. Ben Başiskele’de oturmaktan, üyesi olmaktan onur duydum. Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Arif başkanım ‘iyi ki tanıdığım, iyi ki bulunduğum ilçedeki benim başkanım’ diyebileceğim karakterde başkandır. Yeni dönemde il başkan adayı değilim ama Başiskele’deyim, buradayım. Başta Anıl kardeşimiz olmak üzere verecekleri her görevi kaçınmadan yerine getireceğim” dedi.

“ÇOK VAKİT HARCADIK”

İttifak eleştirileri hakkında konuşan Sarıbay, “İttifak konusunu geçin artık. Fare kapanına konan peynir bedava. Siz İzmit’te ittifak yapmasaydınız İzmit Belediyesi’ni dahi alamazdınız. İYİ Parti fire verdi mi? Hayır, Fatma Hanım’ı seviyorlar. Biz diğer ilçeleri de vermeyelim diye elimizden geleni yaptık. Üyesi olduğum Başiskele’de adayımız olsun dedik ancak bunlar yukarıda yapılan şeyler. Biz 15 tane büyükşehir aldık. Alabilecek miydik? Hiçbirini alamayacaktık. Biz İzmit’te başarılı olalım, gerisi vız gelir. Öyle değil işte. Büyük düşünmek benim dediğim gibi Türkiye’nin coğrafyasını düşünerek olur. Kocaeli’de neden başarılı değiliz diyorsunuz? Siz sanıyorsunuz ki Kocaeli’deki ittifak kolay sürdürüldü. HDP’nin desteğini almak, görüşmeler vs. önemli şeyler. Biz o ittifakları kolay sağlamadık. Çok vakit harcadık. Başarılı olduğumuza ben inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oy veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

“ZAMLAR ORTADA”

Kanal İstanbul hakkında konuşan Sarıbay, “Ülke bir badirenin içinde. 2002 yılında iktidara gelen siyasi iktidar Türkiye’deki hiçbir sorunu çözmedi. Ekonomiyi düzeltmedi, işsizliği azaltmadı, hayat pahalılığını azaltmadı. Sıfır sorunla aldığı ülkemizde herkesle kavgalı hale geldik. Bu Türkiye’nin hiçbir bakımdan iyi yönetilmediğinin göstergesi. Zamlar ortada. Bunların hala bir hayal peşinde koşmak suretiyle bir Kanal İstanbul Projesi var. Kanaldan bize de demeyin. İstanbul’da olan tüm Türkiye’yi etkiler. Onun için Kanal İstanbul Projesi’nde parti olarak, bireysel olarak hepimizin görevleri var. ‘Her şey güzel olacak’ sloganımız vardı, şimdi ‘Her şey çok daha güzel olacak’ diyoruz. Demokrasi, parlamenter sistem bize şart. Bununla ilgili önümüzdeki seçimlerde bütün bileşenlerimizle, Millet İttifakı dışında farklı ittifaklarımızla var gücümüzle çalışacağız” dedi.