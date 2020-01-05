Soner attı, GÜNEŞ açtı: 0-1

Yuvacıkspor’un Maşukiyespor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği ve normal sezonun şampiyonu olduğu Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç vardı. Kocaeli Güneşspor uzatma anlarında Soner Güzeldal’ın serbest vuruştan attığı golle Kartepe Belediyespor’u 1-0 mağlup etti ve bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

HAFTAYA KADER MAÇI VAR

Haftaya Derbent ile Kartepe Belediyespor karşılaşacak. Ligde kalması için Kartepe Belediye’ye beraberlik yetecek. Derbent’in ise kazanmaktan başka çaresi yok. Yine ligde kalma mücadelesi veren Darıca Kültür ve Martıspor, geçtiğimiz hafta ilk 4 şansını yitiren Sırrıpaşa engelini 3-1’lik skorla aştı ve Darıca ekibi de Süper Amatör Lig’de kalmayı garantiledi.

HEREKE’DE 4 YENİNİN 3’Ü OYNADI

Değirmenderespor zorlu maç sonunda Hereke Yıldızspor’u 1-0 mağlup etti. Yeşil Siyahlılar, Hasan Doğan ile henüz ilk dakikada kafa vuruşu sonrası ağları bulurken, aynı futbolcu bitime 20 dakika kala kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Hereke ekibinde bir gün önce transfer edilen 4 futbolcudan 3’ü sol bek Celal Erel, orta saha oyuncusu Samet Pişkin ve kaleci Samet Gündüz, Değirmendere karşısında forma giyerken, Fatih Dizman ise süre almadı.

KARTEPE BELEDİYESPOR:0-KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 1

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Sabit Selvi***, Müslüm Ceylan***, Resul Çakmak***

KARTEPE BELEDİYESPOR: Berk**, Recep**, Berkan**, Selim**, Berkay***, Mehmet**, (Dk. 68 Mesut*)Yılmaz**, Serhat** (Dk. 90 Serkan?), Tunahan*** (Dk. 86 Ömer?), Sezgin**, Mehmet Ali**

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Onurcan***, Eren***, Burak**, Usame***, Mustafa**, Melih***, Rıdvan** (Dk. 67 Okan*), Soner****, Gökhan*** (Dk. 78 Efe*), Ömer** (Dk. 46 Bilal**) Sefa***

GOL: Dk. 90+5 Soner (Kocaeli Güneş)