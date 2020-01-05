‘ORGANİZE İŞİ’Nİ ŞANSA BIRAKMADI: 4-0

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda da son normal sezon sona erdi. Dilovası’nın daha önce şampiyon olarak direkt Süper Lig’e yükseldiği grupta, Arslanbey Organize ve ikili averajla Bahçecikspor Play-Off Ligi’ne katılma hakkını elde etti, Kandıra ise averajla umutlarını gelecek yıla bıraktı. Yenimahalle karşısında 4-0’lık net bir galibiyet elde eden Arslanbey ile Çayırtepe’yi 7-1 yenen Bahçecik, Play-Off mücadelesi yapacaklar.

ARSLANBEY ORG.: 4-İZMİT YENİ MAHALLE: 0

STAD: Aslanbey

HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör***, Şefik Öner*** Selim Yasak***

ARSLANBEY ORGANİZE: Ertuğrul**, Eyüp***, Mustafa***, Kenan***, Bahadır***, Batuhan**(dk.75 Tugay*), Hikmet***, Metin***, Utku**(dk. 56 Oğulcan*), Furkan***, Hakan**(dk. 59 Mehmet***)

İ. YENİMAHALLESPOR: Eray**, Hakan**, Yunus**, Emre**, Serkan**, Yusuf* (dk. 55 İbrahim*), Serhat**, Hamit**( dk.46 Sinan*) Semih** (dk.65 Olcay**), Tunahan** Bahadır**

GOLLER: Dk.6 Hikmet, dk.66 Oğulcan, dk. 70 Mustafa, dk.80 Mehmet