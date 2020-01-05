HANİBAL FİNALLERE KALDI: 50-51

Kocaeli U-14 Basketbol Ligi eleme maçlarına İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan 3 müsabakayla devam edildi. Kocaeli Hanibal Spor Kulübü, Çayırova Gençlik ve Spor Kulübü’ne 51-50 kaybetmesine rağmen, Gebze’deki ilk maçı 8 sayı farkla (35-43) kazandığı için final grubuna kalan ilk takım oldu. Hanibal’da Ömer Uçum attığı 30 sayı ve topladığı 15 ribaundla maçın yıldızı oldu. Diğer eleme maçlarında şampiyonluğun en güçlü adayı Kocaeli Basket, Derince Yenikent’i 72-36 ve 23 Nisan da İzmit DSİ’yi 53-23 mağlup etmesini bildi.

BİR ARA FARK 11 SAYIYA KADAR ÇIKTI

Çekişmeli geçen mücadelede Gebze Gençlik Spor farklı bir ara 11 sayıya kadar çıkarsa da, özellikle pota altını savunamadı ve skoru koruyamadı. Hanibal Spor Kulübü’nde sporcu velileri kriz anlarında verdikleri destekle oyunun içine girdi ve alınan galibiyette pay sahibi oldu. Çayırova ekibinde Mert Hayat’ın tüm çabaları takımı için yeterli olmadı.