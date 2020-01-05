Kaya: Sporcularımla gurur duyuyorum

Hanibal Spor Kulübü’nün genç ve başarılı antrenörü Burak Kaya sporcularını kutladı. Kaya “Kulübümüz olarak üçüncü yılımıza girdik. Her geçen gün üzerine katarak ilerliyoruz. Yetiştirdiğimiz sporcularımızın gelişim sağlaması, rekabetin içine yavaş yavaş girmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi. Kaya sözlerini şöyle tamamladı.

KOCAELİ’Yİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Çayırova Gençlik Spor Kulübü ile oynanan ilk maçta aldığımız 8 sayılık galibiyetin rehaveti üzerimizde vardı ancak rakibimiz de çok iyi mücadele etti. Özellikle 1 ve 2 numaradan etkili oldular. Ancak velilerimizin de desteği ile farkı kapadık ve ilk maçın avantajı ile de final grubuna kaldık. Hedefimiz 4’lü grupta ilk 2’ye girip ilimizi temsil etmek. Sporcularımı kutluyor ve bizleri yalnız bırakmayan velilerimize teşekkür ediyorum.