Kullarlılar Cimbom'u ağırladı, kendine hayran bıraktı

Kentimizde kelimenin tam anlamıyla bir tesis devrimi yapan İlimtepe Kullar 1975spor, ünlü konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Daha önce Şota ve Arçil kardeşlerin çalıştırdığı Gürcistan profesyonel takımını konuk eden Kullarlılar, Sinan Gümüş gibi yıldızlara da kapılarını açmıştı. Bu kez de Galatasaray U11 ve U12 takımlarını konuk eden Kullar Başkanı Fahri Altıntaş ve yönetimi, tesisleri tek tek gezdirip çalışmalar hakkında bilgi verirken Galatasaray sorumluları ve futbolcular, mükemmel tesislere hayran kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz