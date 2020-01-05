Vasfi Aşçı yine önemli görevler üstleniyor

İlimizin başarılı Uluslar Arası Karate hakemlerinden Vasfı Aşçı, hakemlik görevi için İstanbul'da. Her yıl düzenlenen ve bu yıl 33’ncüsü gerçekleştirilen Uluslar Arası Boğaziçi Karate Turnuvası İstanbul'da WOW HOTEL Spor Salonu’nda Ferdi ve Takım Minik Yıldız, Ümit, Genç, 21 Yaş Altı, Büyükler ve Veteran kategorilerinde yapıldı. Karate Hakemleri 2020 yılının yıllık vizelerini de yaptırmış oldu. Üç gün süren bu turnuvada ilimizi, uluslar arası karate hakemlerinden Vasfi Aşçı da temsil etti.