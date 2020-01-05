Yeniden süper Derince: 6-0

Kocaeli 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu’nda Derincespor şampiyonluk maçında, geçtiğimiz hafta, ligde kalmayı garantileyen Uzuntarlaspor’u konuk etti. Mücadeleyi 6-0 kazanan Sarı Lacivertli, bir zamanlar 3.Lig’de oynamış olan ekip Derincespor, Çerkeşlispor’un önünde adını 1 yıl aradan sonra Süper Amatör Futbol Ligi’ne yazdırdı

KUPAYI ALDILAR, COŞKUYU YAŞADILAR…

Derince Stadı’nda oynanan maçta goller Murat Kolburan (2), Emirhan Bozkurt (2), Ömer Faruk Karaca ve Onur Türk’ten geldi. Maçı KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Derincespor’un Eski Teknik Direktörü Ali Asım Balkaya, Yavuzspor Kulüp Başkanı ve Kocaelispor Brunga Tesisleri Sorumlu Müdürü Volkan Elmaser, Yavuzspor Teknik Sorumlusu Harun Kayraldağ ile çok sayıda sporcu velisi de izledi. Murat Aydın, maçın ardından Derince ekibini kutladı ve kaptan Tolga Altınkaya’ya şampiyonluk kupasını takdim etti. Adeta bayram sevinci yaşayan Çetin Kara’nın talebeleri, şampiyonluğu aileleriyle birlikte yaşadı.

ÇERKEŞLİ VE MUSTAFAPAŞA PLAY-OFF’TA…

B Grubu’ndaki diğer maçlarda Çerkeşlispor, Başiskele Belediye’yi 5-2 mağlup etti ve ikinci sıradan Play-Off’a kaldı. Mustafapaşa, Gölcük İdman Yurdu’na 3-2 yenilse de, daha önce Play-Off’a kalmayı başarmıştı. Geçtiğimiz hafta 2. Amatör Lig’e düşen İzmit Sanayi, Hisareyn maçına, yine küme düşen Arapçeşme de Bekirdere maçlarına çıkmayarak sezonu hükmen yenilgiyle kapadı.

DERİNCESPOR AŞ: 6-UZUNTARLASPOR: 0

HAKEMLER: Mustafa Çalışkan***

STAT: Derince (Sentetik)

DERİNCESPOR: Muhammed Nebi***, Utku***, Tolga***, Emre Palas***, Hasan***, Onur Serin*** (Mertcan**) Enes Malik***, Ömer Faruk***, Emirhan Bozkurt*** (Emirhan Beyazıt**), Onur Türk***, Murat Kolburan***

UZUNTARLASPOR: Metin**, Nadir**, Murat**, Umut Horel***, Burak**, Uğur Cengiz**, Ali**, Yasin Özdin** (Akın**), Kaan** (Metin**) Yasin Işıkveren**, Samed** (Fatih**)

GOLLER: Dk. 11 ve 24 Murat Kolburan, Dk. 28 ve 58 Emirhan Bozkurt, Dk. 69 Ömer Faruk Karaca, Dk. 77 Onur Türk